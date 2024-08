Ab Freitag, 30. August, dürfen sich Döner-Fans in Stuttgart auf eine besondere Neueröffnung freuen. Denn dann wird der Hashtag „Kebap of Champions“ auch in der Stuttgarter Innenstadt zu schmecken sein. Fußballstar Lukas Podolski, der zusammen mit dem erfahrenen Gastronomen Metin Dag die Mangal Döner-Kette gegründet hat, eröffnet dort eine weitere Filiale seines erfolgreichen Döner-Imperiums.

Podolski, nicht nur bekannt als Fußball-Weltmeister von 2014, sondern auch als leidenschaftlicher Döner-Liebhaber, äußerte sich dazu auf der Website: „Ich habe schon als Kind Döner geliebt und gegessen.“

Zur Eröffnung gibt es Gratis-Döner

Die Erfolgsgeschichte begann 2018, als das erste Mangal Döner-Restaurant in Köln seine Türen öffnete. Mittlerweile betreibt die Kette über 30 Filialen in mehr als 20 Städten, überwiegend in Nordrhein-Westfalen. Mit der Eröffnung der neuen Filiale in Stuttgart, in der Schulstraße 2 – auch bekannt als „Fressgasse“ an der Königsstraße – setzt Mangal Döner seinen Expansionskurs fort. Die Stuttgarter Filiale ist nicht nur die südlichste der Kette, sondern auch die 31. in ganz Deutschland.

Die Eröffnungsfeier am 30. August um 14 Uhr soll ein Highlight werden. Auf Instagram kündigt das Unternehmen an, dass die ersten 100 Mangal-Döner gratis verteilt werden. „Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam feiern“, heißt es dort. Zudem seien einige Überraschungen für die Besucher geplant.

Die Preise für die neue Filiale wurden noch nicht veröffentlicht, jedoch ist der Preis, wenn man die Filialen bundesweit vergleicht, überall gleich. Ein „Poldi´s Sandwich“ wie der Döner dort heißt, kostet 8,90 Euro. Auch die Inhalte dürften demnach vergleichbar sein, da das Unternehmen seit 2022 auch als Franchisegeber fungiert.

Auf diversen Lieferapps lässt sich der Döner aus einer Auswahl von drei Sorten Fleisch (Kalb, Hähnchen und gemischt) sowie aus drei verschiedenen Soßen (scharf, Tzatziki und Cocktailsauce) und diversem Gemüse und Salat zusammenstellen. Eben aus den klassischen Zutaten, und genau das soll es sein – ein klassischer Döner. „Ich will den Döner nicht neu erfinden, aber die Zutaten müssen immer frisch und von hoher Qualität sein“, wird Podolski auf der Website zitiert.

Die Filiale in Stuttgart ist fertig und eröffnet am 30. August. /Andreas Rosar

Mit der Neueröffnung in Stuttgart bekommt auch der Kessel ein neues, trendiges Restaurant dazu, denn die Poldi Dönerläden sind nicht nur ein Schnellimbiss, sondern vermarkten auch einen Lifestyle, der sich in der Inneneinrichtung der Mangal Döner´s widerspiegelt. Große Logos, beleuchtete Wände und eine moderne Inneneinrichtung.

Wie genau es in Stuttgart aussehen wird, wird wohl erst am Eröffnungstag zu sehen sein, wenn es um 14 Uhr heißt: „Ran an den Döner!“. Auch die Nähe zum Weindorf Stuttgart könnte für interessante Genusskombinationen sorgen, wenn sich der Geschmack edler Weine mit dem des „Fußballdöners“ mixt.