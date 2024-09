Die Versorgung mit Kinderärzten in Stuttgart verschlechtert sich weiter. Wieder hat ein Pädiater seinen Kassensitz zurückgegeben, eine Kinderärztin geht in den Ruhestand. Nachfolger sind nicht in Sicht. Die Stadt will mit einem Förderprogramm dagegenhalten.

Mathias Bury 27.09.2024 - 06:00 Uhr

Wer mit seinen Kindern als Kassenpatient bisher bei Pädiater Hans-Georg Spannagel in Stuttgart in Behandlung war, erlebte in den vergangenen Wochen eine unerfreuliche Überraschung. Der Kinderarzt teilte mit, dass er seinen Kassensitz zu Ende Juni aufgegeben habe. Gerne hat er das nicht getan und lange mit sich gerungen, macht der 67-Jährige auf Anfrage deutlich. Aber wegen des gestiegenen Drucks sieht Spannagel nach 32 Berufsjahren keinen anderen Weg. Schon in den zurückliegenden Jahren sei er „an und über meine Belastungsgrenze gegangen“.