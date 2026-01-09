Ein Mann aus Mannheim holt sein gestohlenes Auto ohne Absprache zurück – und wird festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung in dem kuriosen Fall getroffen.
09.01.2026 - 15:49 Uhr
Eine kuriose Geschichte um ein zweifach gestohlenes Auto ist bis auf weiteres abgeschlossen. Da sich der ursprüngliche Besitzer aus Mannheim nicht mehr bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft gemeldet hat, bekommt nun ein dort ansässiger Autohändler den Wagen. Die Behörde habe die Polizei am Mittwoch angewiesen, das Auto herauszugeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der SWR berichtet.