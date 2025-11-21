Mannheimer Manager-Schmiede Hochschulchef löst die nächste Revolte aus
An der Beamten-Kaderschmiede in Ludwigsburg wurde er als Kanzler abserviert. An seiner neuen Wirkungsstätte kämpft Henrik Becker nun mit alten Problemen.
Der Slogan ist ungleich griffiger als der Name. „Managers made in Mannheim“, steht oben auf der Homepage der „Hochschule der Wirtschaft für Management“, kurz HdWM. Als kleine, aber feine private Kaderschmiede wirbt sie damit, die Führungskräfte von morgen auszubilden.