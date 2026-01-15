Marbacher Kulturverein: Ochsen retten Schlosskeller – „Das ist unser Wohnzimmer“

 
Ochsen retten Schlosskeller – „Das ist unser Wohnzimmer"

1
Mark Scheuerle, Tina Strba und Alexander Ilic (von links) vor ihrem „Wohnzimmer“, dem Schlosskeller. Foto: Sandra Lesacher

„Kein Schlosskeller ohne Ochsen – keine Ochsen ohne Schlosskeller“: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum von der Stadt.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Das Dilemma ist bekannt: Den klammen Kommunen fehlt es an Geld, es wird gespart. Auch im kulturellen Bereich. In Marbach hat das zum Beispiel zur Folge, dass der Schlosskeller in jüngster Zeit immer seltener zu dem gemacht wurde, wofür er einst hergerichtet worden war: ein durchaus besonderer Veranstaltungsraum.

 

Gelegen unterhalb des Amtsgerichts, kann der gemauerte Keller exakt 99 Menschen fassen, die dem Programm auf der kleinen Bühne folgen oder die etwa bei einer Ausstellung durch das Gewölbe flanieren. Zuletzt war es dort ruhiger geworden, die Stadt tat sich aus personellen wie finanziellen Gründen schwer, den Schlosskeller zu betreiben.

Kulturverein hatte die Idee

Der Schlosskeller ist ein besonderer Veranstaltungsraum mit besonderer Atmosphäre. Foto: Kulturverein Südlich vom Ochsen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wollte man schon mit dem Gemeinderat besprechen, den Schlosskeller an das Land Baden-Württemberg zurückzugeben, das Eigentümer des Gewölbes ist. Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ kam der Diskussion mit einer Idee zuvor.

„Wir haben eher beiläufig erfahren, dass die Stadt den Schlosskeller nicht mehr betreiben will und kann“, sagt Mark Scheuerle, der Vorsitzende des Kulturvereins. Bei einem Treffen kam die zweite Vorsitzende, Tina Strba, auf die Idee: „Den könnten wir doch übernehmen.“

Der Kulturverein hängt eng am Schlosskeller. „Das ist unser Wohnzimmer“, sagt Tina Strba. Man habe ihn einst mit aus der Taufe gehoben, es ist der Veranstaltungsort von „Südlich vom Ochsen“. „Wenn wir den nicht mehr haben, können wir uns theoretisch als Verein auflösen.“ Was ohnehin aus personellen Gründen schon diskutiert wurde.

Die etwa 50 Vereinsmitglieder wurden befragt. Unter dem Motto „Kein Schlosskeller ohne Ochsen – keine Ochsen ohne Schlosskeller“ wurde um Rückmeldung gebeten. Etwa 20 meldeten sich, die Resonanz war positiv.

