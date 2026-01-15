Marbacher Kulturverein Ochsen retten Schlosskeller – „Das ist unser Wohnzimmer“
„Kein Schlosskeller ohne Ochsen – keine Ochsen ohne Schlosskeller“: Der Marbacher Kulturverein „Südlich vom Ochsen“ übernimmt den Veranstaltungsraum von der Stadt.
Das Dilemma ist bekannt: Den klammen Kommunen fehlt es an Geld, es wird gespart. Auch im kulturellen Bereich. In Marbach hat das zum Beispiel zur Folge, dass der Schlosskeller in jüngster Zeit immer seltener zu dem gemacht wurde, wofür er einst hergerichtet worden war: ein durchaus besonderer Veranstaltungsraum.