Die Skateboard-Community trauert um eine ihrer größten Legenden. Marc Johnson ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Doch was ist über die Umstände seines Todes bekannt?
27.05.2026 - 10:17 Uhr
Am 26. Mai 2026 wurde bekannt, dass Marc Johnson, einer der einflussreichsten Skateboarder der 90er und 2000er Jahre, im Alter von 49 Jahren verstorben ist. Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Szene und löste weltweit Bestürzung aus. Johnson prägte mit seinem kreativen Stil und seiner Persönlichkeit die Skateboard-Kultur, insbesondere in San Jose und der Bay Area. Trotz zahlreicher Erinnerungen und Nachrufe bleibt eine Frage offen. Woran ist Marc Johnson gestorben?