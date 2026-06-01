Bis heute ist Monroes Tod eines der meistdiskutierten Kapitel der Hollywoodgeschichte. Immer wieder gibt es Spekulationen und Verschwörungstheorien. Der offizielle Befund ist jedoch klarer, als viele spätere Erzählungen vermuten lassen.
01.06.2026 - 09:46 Uhr
Marilyn Monroe starb in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 in ihrem Haus in Los Angeles. Die Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt. Als Todesursache gilt eine Überdosis Schlafmittel. Die Behörden stuften ihren Tod damals als mutmaßlichen Suizid ein. Sie starb an einer akuten Vergiftung durch Barbiturate, also stark wirksame Beruhigungs- und Schlafmittel.