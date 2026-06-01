Bis heute ist Monroes Tod eines der meistdiskutierten Kapitel der Hollywoodgeschichte. Immer wieder gibt es Spekulationen und Verschwörungstheorien. Der offizielle Befund ist jedoch klarer, als viele spätere Erzählungen vermuten lassen.

Marilyn Monroe starb in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 in ihrem Haus in Los Angeles. Die Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt. Als Todesursache gilt eine Überdosis Schlafmittel. Die Behörden stuften ihren Tod damals als mutmaßlichen Suizid ein. Sie starb an einer akuten Vergiftung durch Barbiturate, also stark wirksame Beruhigungs- und Schlafmittel.

Marilyn Monroe wurde tot in ihrem Haus gefunden Marilyn Monroe lebte zuletzt in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles. Dort wurde sie am frühen Morgen des 5. August 1962 tot aufgefunden. Nach damaligen Ermittlungen war sie bereits am Abend zuvor gestorben. Sie lag in ihrem Schlafzimmer, in der Nähe wurden Medikamentenflaschen gefunden.

Die Nachricht von ihrem Tod verbreitete sich schnell weltweit. Monroe war zu diesem Zeitpunkt einer der bekanntesten Stars der Welt. Filme wie „Blondinen bevorzugt“, „Das verflixte 7. Jahr“ und „Manche mögen’s heiß“ hatten sie zur Ikone gemacht. Ihr Tod im Alter von nur 36 Jahren verstärkte den Mythos um ihre Person noch einmal erheblich.

Was war die Todesursache von Marilyn Monroe?

Als offizielle Todesursache wurde eine Überdosis Schlafmittel festgestellt. Genauer ging es um eine Vergiftung durch Barbiturate. Diese Medikamente wurden damals unter anderem gegen Schlafstörungen, Angstzustände und innere Unruhe eingesetzt. Sie konnten jedoch besonders gefährlich sein, wenn sie in hoher Dosis eingenommen oder mit anderen Substanzen kombiniert wurden.

Bei Monroe wurden entsprechende Wirkstoffe in einer tödlichen Konzentration nachgewiesen. Die Behörden kamen deshalb zu dem Schluss, dass sie an einer akuten Medikamentenvergiftung starb.

War Marilyn Monroes Tod ein Suizid?

Der Tod von Marilyn Monroe wurde offiziell als mutmaßlicher Suizid eingestuft. Die Formulierung ist wichtig: Es handelte sich nicht um eine einfache, zweifelsfreie Feststellung, sondern um die behördliche Bewertung der Umstände.

Für diese Einschätzung sprachen aus Sicht der Ermittler mehrere Faktoren: die hohe Menge der eingenommenen Medikamente, Monroes bekannte psychische Belastungen und frühere Krisen. Ein Abschiedsbrief wurde allerdings nicht gefunden. Auch deshalb blieb Raum für spätere Zweifel und Spekulationen.

Seriös lässt sich sagen: Nach offizieller Darstellung starb Marilyn Monroe wahrscheinlich durch Suizid infolge einer Überdosis Schlafmittel. Andere Erklärungen wurden immer wieder diskutiert, konnten sich aber gegenüber dem offiziellen Befund nicht durchsetzen.

Warum gibt es bis heute Zweifel an ihrem Tod?

Dass Marilyn Monroes Tod bis heute Fragen auslöst, liegt auch an ihrer enormen Bekanntheit. Monroe war nicht irgendein Filmstar, sondern eine der größten Projektionsflächen des 20. Jahrhunderts. Ihr Privatleben, ihre Beziehungen, ihre gesundheitlichen Probleme und ihre Nähe zu mächtigen Männern wurden schon zu Lebzeiten öffentlich ausgeschlachtet.

Nach ihrem Tod entstanden zahlreiche Theorien. Einige stellten die Frage, ob es ein Unfall gewesen sein könnte. Andere behaupteten, Monroe sei ermordet worden. Besonders häufig wurden angebliche Verbindungen zur Politik, zur Familie Kennedy oder zur organisierten Kriminalität erwähnt. Für solche Theorien gibt es jedoch keine allgemein anerkannten Belege, die den offiziellen Befund widerlegen.

Ein weiterer Grund für die anhaltenden Spekulationen: Die Ermittlungen wurden später immer wieder kritisch betrachtet. Einzelne Abläufe, Aussagen und Lücken in der Dokumentation boten Anlass für Zweifel. Trotzdem blieb die offizielle Einordnung bestehen: Tod durch Überdosis, wahrscheinlich Suizid.

Was geschah in den Monaten vor ihrem Tod?

In den Monaten vor ihrem Tod befand sich Marilyn Monroe offenbar in einer schwierigen Phase. Sie hatte gesundheitliche Probleme, nahm Medikamente und kämpfte mit psychischen Belastungen. Auch beruflich gab es Konflikte. Während der Dreharbeiten zu „Something’s Got to Give“ kam es zu Problemen; Monroe wurde zeitweise entlassen, später aber wieder engagiert. Der Film wurde nach ihrem Tod nie fertiggestellt.

Diese Umstände werden häufig genannt, wenn es um die Frage geht, warum die Behörden von einem Suizid ausgingen.

Fazit: Woran starb Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe starb an einer Überdosis Schlafmittel beziehungsweise Barbituraten. Die Behörden stuften ihren Tod als mutmaßlichen Suizid ein. Sie war 36 Jahre alt.

Trotz vieler späterer Theorien bleibt dies der offizielle Stand. Sicher ist: Monroes früher Tod machte sie endgültig zur Legende. Doch hinter dem Mythos stand eine Frau, deren Leben von großem Erfolg, öffentlicher Verehrung und schweren persönlichen Belastungen geprägt war.

Hinweis für Betroffene: Wer unter Depressionen leidet oder Suizidgedanken hat, sollte sich Unterstützung suchen. Hilfe bietet die Telefonseelsorge kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 1110111, 0800 1110222 oder 116 123. Die Beratung erfolgt anonym. In akuten Notfällen sollte der Notruf 112 gewählt werden.