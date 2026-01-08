Bis 2030 werden 31 Brücken im Land für 150 Millionen Euro neu gebaut, alleine 15 in Stuttgart. Für die genaueren Untersuchungen müssen nun vereinzelt Fahrspuren gesperrt werden.
08.01.2026 - 19:00 Uhr
Autofahrer müssen von Montag, 12. Januar, bis voraussichtlich Samstag, 17. Januar, mit Verkehrsbehinderungen auf den Bundesstraßen 10 und 27 in Stammheim und Zuffenhausen rechnen. Hintergrund sind Probebohrungen für die geplanten Neubauten der Brücken. Dafür müssen nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart (RP) zeitweise vereinzelte Fahrspuren gesperrt werden.