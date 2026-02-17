Marode Feuerwehrhäuser: „Prekäre Lagen“ – Wichtige Feuerwehrprojekte in Stuttgart werden geschoben

Im vergangenen September war es, als Oberbürgermeister Frank Nopper in Botnang einen eindrucksvollen Empfang erfuhr. Rund hundert Menschen waren gekommen, um das Stuttgarter Stadtoberhaupt bei seinem Sommerspaziergang durch den Ort zu begleiten – und auf ein dringliches Anliegen hinzuweisen. Denn das Feuerwehrhaus ist komplett marode und veraltet. Wassereintritt und Schimmel in den beiden Wohnungen, keine getrennten Umkleiden für Frauen und Männer, kaputte Sanitäranlagen, sodass die rund 70 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr nach den Einsätzen zu Hause duschen müssen – mit der Gefahr, Schadstoffe mitzubringen. Es gibt keine adäquaten Räume für die 40 Kinder und Jugendlichen und einen Stellplatz zu wenig für die Einsatzfahrzeuge.