 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette

Marode Gebäude in Stuttgart Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette

Marode Gebäude in Stuttgart: Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette
1
In dieses Gebäude an der B 295 in Feuerbach soll das Landesamt für Verfassungsschutz einziehen – nach einer Sanierung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Gebäude der wichtigsten Sicherheitsbehörden des Landes sind marode. LKA und Verfassungsschutz sollen deshalb umziehen. Eine Lösung ist in Feuerbach gefunden.

Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dass zwei der wichtigsten Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg dringend eine räumliche Veränderung brauchen, dann wird er derzeit erbracht. Das Landeskriminalamt (LKA) und das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) sind Nachbarn im Gebiet Seelberg an der Taubenheimstraße in Cannstatt. Beide Behörden leiden unter ihren maroden Gebäuden. Vor einigen Tagen sind sie näher zusammengerückt, als ihnen lieb sein dürfte: Wegen eines Wasserschadens beim LfV mussten Hunderte Verfassungsschützer zum LKA auf die Toilette gehen.

 

THW muss Stromversorgung sichern

Embed code

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sicherheitsspezialisten improvisieren müssen. Der Sitz des LKA etwa gilt seit Längerem als veraltet, zu klein und den Ansprüchen der Zeit nicht mehr gewachsen. Das Hauptgebäude ist 47 Jahre alt und war als Verwaltungsbau errichtet worden. In den vergangenen Jahren häuften sich technische Probleme, etwa Stromausfälle. Beim LfV ist es kaum anders. Im Januar 2023 trat sogar so etwas wie der Super-GAU für Sicherheitsbehörden ein: Das Rechenzentrum beim LKA fiel wegen Überhitzung aus, der Notstrom ebenfalls. Nichts ging mehr – in Mitleidenschaft gezogen wurden auch das LfV und zahlreiche Polizeidienststellen im gesamten Land. Das Technische Hilfswerk musste zur Stromversorgung anrücken.

Daher soll das LKA nach und nach umziehen. Die Planungen laufen bereits seit Jahren. Vorgesehen dafür ist ein Gelände an der Pragstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt, das derzeit noch von der Stuttgarter Polizei genutzt wird. Den Anfang machen soll das Kriminaltechnische Institut (KTI), das im Gebiet Seelberg längst keine optimalen Arbeitsmöglichkeiten mehr vorfindet.

Laut dem Innenministerium haben die Arbeiten für einen Neubau begonnen. Auf dem landeseigenen Grundstück Pragstraße 136 laufen die Abrissarbeiten. „Hierfür war es zunächst erforderlich, die in den Bestandsgebäuden arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Stuttgart sowie des Polizeipräsidiums Technik, Logistik und Service in einem anderen Gebäude unterzubringen“, sagt eine Ministeriumssprecherin. In einem möglichen zweiten Schritt nach Umzug des KTI sei dann die Verlagerung der anderen Teile des LKA auf das Grundstück an der Pragstraße vorgesehen – „ in Abhängigkeit zu den finanziellen Möglichkeiten künftiger Haushalte“. Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht.

Auch das Gebäude des LKA ist veraltet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Doch jetzt tut sich auch etwas in Sachen Verfassungsschützer. Das ergibt sich aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des Stuttgarter FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag. Der hatte sich nach einem landeseigenen Gebäude in Feuerbach erkundigt. Ursprünglich mit dem Gedanken, ob sich der Komplex in der Wernerstraße 1, direkt an der B 295, für eine Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete eignen könnte. Die Antwort ist jetzt da – und fällt überraschend aus: Offenbar ist das Areal für das LfV vorgesehen.

„Die Liegenschaft mit einer Nutzungsfläche von rund 26 400 Quadratmeter einschließlich Tiefgarage mit 375 Stellplätzen ist für die zentrale Unterbringung der IT Baden-Württemberg (BITBW) und für das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg vorgesehen“, schreibt Staatssekretärin Gisela Splett. Gleichwohl stamme das Gebäude aus den 1990er Jahren und befinde sich „in einem altersentsprechenden Zustand“. Das Objekt sei im Rahmen einer Sanierung baulich herzurichten: „Sanierungsbedürftig sind insbesondere die Außenhülle, die technischen Anlagen sowie weite Teile der Oberflächen im Inneren des Gebäudes.“

Erst muss saniert werden

Bis zum Beginn der Sanierung werden Teile des Gebäudes für Interimsunterbringungen des Landes genutzt. Aktuell sind Flächen einzelnen Dienststellen der Polizei überlassen. Wann die Sanierungsmaßnahmen beginnen, wie lange sie dauern und was sie kosten, steht nicht in der Antwort. „Zum derzeitigen Stand der Planungen sind Aussagen zum Zeitpunkt des Umzugs oder zu den Kosten leider noch nicht möglich“, sagt ein Sprecher des Finanzministeriums auf Anfrage.

Haag freut sich dennoch über die Nachricht. „Ich begrüße die Entscheidung, dass das Landesamt für Verfassungsschutz und die IT der Landesverwaltung neue Räumlichkeiten in Feuerbach zur Verfügung gestellt bekommen. Unsere Sicherheitsbehörden haben moderne und angemessene Arbeitsbedingungen verdient“, sagt er. Angesichts wachsender Herausforderungen bei der inneren Sicherheit „brauchen wir einen gut ausgestatteten und schlagkräftigen Verfassungsschutz dringender denn je“.

Weitere Themen

Nachtleben in Stuttgart: Krisenstimmung in der Clubszene? Perkins Park antwortet mit Schlagern

Nachtleben in Stuttgart Krisenstimmung in der Clubszene? Perkins Park antwortet mit Schlagern

Die Clubs stehen unter Druck. Helfen neue Ideen? Zum ersten Mal in 45 Jahren spielt der Perkins Park in einer Sommernacht nichts als Schlager. Der Vorverkauf läuft rekordverdächtig.
Von Uwe Bogen
Axl Rose im Leonhardsviertel: Wie kam der Superstar in Stuttgart gerade auf die Weinstube Fröhlich?

Axl Rose im Leonhardsviertel Wie kam der Superstar in Stuttgart gerade auf die Weinstube Fröhlich?

„Diskret“ wollte die Wirtin ihren berühmten Gast in der Weinstube Fröhlich behandeln – doch Axl Rose fuhr im Maybach vor. Die Altstadt stand Kopf. Wie kam der Superstar auf ihr Lokal?
Von Uwe Bogen
Diebstahl in Stuttgart: Drahtzieher hinter Millionendiebstahl bei Geltransportfirma gefasst

Diebstahl in Stuttgart Drahtzieher hinter Millionendiebstahl bei Geltransportfirma gefasst

Vor drei Jahren machte ein filmreifer Millionen-Coup Furore. Nun sind offenbar alle drei beteiligten gefasst. Nur eine Frage ist noch offen.
Von Christine Bilger
Marode Gebäude in Stuttgart: Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette

Marode Gebäude in Stuttgart Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette

Die Gebäude der wichtigsten Sicherheitsbehörden des Landes sind marode. LKA und Verfassungsschutz sollen deshalb umziehen. Eine Lösung ist in Feuerbach gefunden.
Von Jürgen Bock
Rückruf bei Cube: Hier können Radfahrer ihre Cube-Bikes kostenlos überprüfen lassen

Rückruf bei Cube Hier können Radfahrer ihre Cube-Bikes kostenlos überprüfen lassen

Wegen Sicherheitsmängeln ruft der Hersteller Cube zahlreiche Fahrrad- und E-Bike-Modelle zurück. In Stuttgart bieten Händler kostenlose Checks an. Eine Übersicht.
Von Elisabeth Remmert
Frust bei Patienten und Apotheken: Medikamente fehlen, E-Rezepte können nicht eingelöst werden

Frust bei Patienten und Apotheken Medikamente fehlen, E-Rezepte können nicht eingelöst werden

Auch in Stuttgarter Apotheken wächst der Ärger: Das E-Rezept-System ist häufig von Ausfällen geprägt. Lieferengpässe bei Medikamenten haben wieder zugenommen.
Von Mathias Bury
Restaurants in Stuttgart: Knackt der Döner bald die Zehn-Euro-Marke?

Restaurants in Stuttgart Knackt der Döner bald die Zehn-Euro-Marke?

Döner war einmal Fastfood für den schmalen Geldbeutel, doch das ist längst vorbei. Der Kostendruck wächst. Was verraten die Stuttgarter Lokale über die Preisgestaltung?
Von Lea Krug
Influencerin hat Tipps für Hitze: Die 6 schönsten Wasserspielplätze in und um Stuttgart

Influencerin hat Tipps für Hitze Die 6 schönsten Wasserspielplätze in und um Stuttgart

Bei Hitze wollen Kinder sich abkühlen, aber das Spielen darf dabei nicht zu kurz kommen. Influencerin Katja Flohrer aus Stuttgart hat für StZ Familie Wasserspielplätze ausprobiert.
Von Katja Flohrer
Festnahme am Stuttgarter Flughafen: Linke Aktivisten „wie Terrorist:innen abgeführt“ – Polizei widerspricht

Festnahme am Stuttgarter Flughafen Linke Aktivisten „wie Terrorist:innen abgeführt“ – Polizei widerspricht

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagabend zwei Personen am Flughafen festgenommen. Linke Aktivisten beklagen „Unverhältnismäßigkeit“.
Von Michael Bosch
Wasserausbruch in Stuttgart: Wasserfontäne vor dem Stadtpalais - Standrohr am Hydranten beschädigt

Wasserausbruch in Stuttgart Wasserfontäne vor dem Stadtpalais - Standrohr am Hydranten beschädigt

Vor dem Stadtpalais sprudelt am Freitagmorgen plötzlich Wasser aus dem Boden. Die Ursache ist noch unklar – Netze BW prüft den Vorfall vor Ort.
Von Gülay Alparslan
Weitere Artikel zu Stuttgart Verfassungsschutz Wasserschaden Sicherheit Polizei
 