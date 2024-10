Verlorene Pakete sind früher vernichtet worden – das französische Start-up King Colis verkauft sie nach Gewicht: bald auch im Ludwigsburger Marstall Center.

Oliver von Schaewen 02.10.2024 - 18:03 Uhr

Niemand weiß, was in den Paketen steckt. Die Kunden stehen prüfend vor den Wühlkörben und haben zehn Minuten Zeit, sich für oder gegen den Kauf der verpackten Postsendungen aus ganz Europa zu entscheiden. Das sind die Spielregeln für die Aktionen des französischen Unternehmens King Colis. Zugreifen oder liegenlassen – das müssen die Kunden des Marstall Centers in Ludwigsburg vom 15. bis 19. Oktober entscheiden – und zwar jeweils in der Zeit von 9.30 bis 20 Uhr.