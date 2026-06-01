Sechs Jahre ging der ehemalige Bundesliga-Spieler Martin Harnik in seiner Heimat auf Torejagd. Nun ist Schluss beim Oberligisten TuS Dassendorf. Sein Zukunft lässt er offen.
01.06.2026 - 12:15 Uhr
Der frühere Fußball-Profi Martin Harnik hat nach sechs Jahren bei der TuS Dassendorf seinen Abschied von dem Hamburger Oberligisten verkündet. „Ich habe mir wirklich lange und intensiv Gedanken gemacht und versucht, alle Aspekte gegeneinander abzuwägen. Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Schritt für mich der richtige ist“, sagte der 38-Jährige auf der Facebook-Seite des Vereins. „Es war mir eine Ehre, Teil dieses Vereins zu sein.“