Mutter und Tochter im Sonderzug aus Stuttgart in den Tod

Foto: Stadtarchiv Stuttgart, University of Jerusalem

Edith Lax und ihre kleine Tochter Ruth wurden im Dezember 1941 mit 1000 weiteren Juden aus dem Südwesten nach Riga deportiert – und im berüchtigten Wald von Bikernieki brutal ermordet. Ein Stolperstein in Stuttgart erinnert an ihr Schicksal.

Sandra Belschner 28.11.2024 - 19:00 Uhr

Zusammengepfercht in unbeheizten Abteilwägen der Deutschen Reichsbahn kauern 1013 jüdische Männer, Frauen und Kinder im Sonderzug „Da 33“. Wohin wird die Fahrt gehen? Was erwartet sie am Ziel?