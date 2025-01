In Stuttgart und der Region herrscht am frühen Mittwochmorgen Blitzeis auf den Straßen. Durch die massive Glätte kommt es zu zahlreichen Unfällen. Die Polizei ist im Dauereinsatz.

Lea Jansky 15.01.2025 - 07:58 Uhr

Man merkt es an diesem Mittwochmorgen bereits beim ersten Schritt vor die Haustür: Die Gehwege und Straßen sind spiegelglatt. In den frühen Morgenstunden kommt es in der Region Stuttgart am Mittwoch in vielen Bereichen zu Blitzeis.