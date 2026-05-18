Massive Töne am Schlossplatz: „Wie ein Mix-Tape, das man seinem Kumpel zum Geburtstag schenkt“

Das nennt man wohl eine Terminkollision. Im Gruppenchat von Massive Töne haben DJ 5ter Ton - bürgerlich Alex Scheffel - und seine Bandkollegen schon vor Monaten gewitzelt, was sie machen, wenn der VfB Stuttgart am 23. Mai wieder im DFB-Pokalfinale steht. „Und jetzt ist es wirklich so.“ Scheffel, Jean-Christophe „Schowi“ Ritter und João „Ju“ dos Santos sind dann aber nicht im Berliner Olympiastadion, sondern stehen beim „30 Jahre 0711 Family Jam“ am Stuttgarter Schlossplatz auf der Bühne. Gefeiert werden 30 Jahre Stuttgarter Hip-Hop-Wunder, 30 Jahre 0711-Partys im Club Prag, aber auch 30 Jahre „Kopfnicker“, das Massive-Album, das stilbildend für Hip-Hop aus dem Kessel wurde.