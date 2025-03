Ob mit Erdbeer-Sirup verfeinert, mit Kokosmilch gemixt oder einfach pur: Matcha liegt nicht erst seit gestern im Trend und erobert so langsam aber sicher auch den Kessel. Wir zeigen euch, wo es die besten Matcha-Drinks gibt.

It’s all in the mix: Matcha schmeckt vielen Stuttgarter:innen am besten in der Kombination mit Kokosmilch, lässt uns zumindest die Stadtkind-Community wissen. Als Matcha-Latte löst der grüne Wachmacher immer öfter auch die morgendlichen Klassiker, Cappuccino oder Cortado, ab. Warum das so ist, hat mehrere Gründe.

Matcha ist gesund

Wir alle achten – nicht nur im Januar – immer mehr auf gesunde Ernährung, rennen regelmäßig bei den immer beliebter werdenden Running-Clubs die Stäffele rauf und runter oder auch gern zum Pilates und verzichten bewusst auf Alkohol, Feierei und zu wenig Schlaf. Der frühe und vor allem ausgeschlafene Vogel macht jetzt nämlich Party – und zwar tagsüber.

Aber jetzt zum Matcha: Tatsächlich enthält das japanische Grüntee-Pulver aufgrund seiner speziellen Verarbeitung große Mengen an gesunden Inhaltsstoffen: B-Vitamine, Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium und verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Gleichzeitig verpasst uns das grüne Vitamin-Wunder den Energiekick am Morgen, den wir brauchen – was willsch mehr!?

Sidefact: Der Begriff Matcha kommt übrigens aus dem Japanischen und bedeutet wörtlich übersetzt „gemahlener Tee“. Japanischer Matcha ist eine Art pulverisierter Grüntee, der aus den Blättern der Pflanze Camellia sinensis (Sorte Tencha, auch Schattentee genannt) gewonnen wird.

Warum ist Matcha so grün?

Üblicherweise werden die Teesträucher/-büsche circa zwei bis drei Wochen vor der Pflückung „beschattet“. Dadurch wird unter anderem die Produktion des grünen Blattfarbstoffs Chlorophyll angeregt, wodurch der Matcha seine intensiv grüne Farbe erhält.

Diese und andere Infos zum Matcha gibt’s unter anderem auch bei Paper & Tea, die nicht nur feinen und frisch aufgebrühten Matcha anbieten, sondern gern auch Infos über verschiedene Teesorten spreaden.

Paper & Tea

Im noch recht neuen Store Paper & Tea neben der Stiftskirche gibt es nämlich mehr als 80 Sorten Tee, Tee-Schokolade, Accessoires und vor allem alles, was Matcha-Liebhaber:innen glücklich macht – unter anderem ein Matcha-Starter-Kit für absolute Beginner. Und wer will bekommt einen frisch aufgebrühten Matcha-Latte auf die Hand, kalt oder warm und definitiv sehr fein im Geschmack. Hier ist nicht umsonst die Rede von Premium-Matcha straight outta Japan.

Paper & Tea, Königstr. 21, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-19 Uhr

Maison Matcha

„White Choc Raspberry Matcha Latte“ und „Iced Cherry Maple Matcha Latte“ – bei Maison Matcha im Breuninger machen allein die Namen Lust auf Matcha und mehr. Die Matcha Bar und Boutique hat sich gesunden und „fancy“ Matcha-Drinks verschrieben und präsentiert diese in einem coolen und cleanen Ambiente. Einfach am Schalter bestellen, bei der Zubereitung zuschauen und es sich dann beim Schlendern durch die Stadt schmecken lassen.

Maison Matcha (Breuninger), Marktstr. 1-3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-18 Uhr

Abnorm Studio

„Bei uns gibt es den besten Matcha der Stadt“, so das Abnorm Studio via Instagram. Und tatsächlich würden wohl sehr viele Stuttgarter:innen dieser Aussage zustimmen. Hier wurde nicht nur Raum für nachhaltiges Design und bewussten Konsum in Stuttgart geschaffen, sondern auch ein Ort, an dem man gerne Matcha trinkt.

Matcha trinken im Abnorm Studio mitten in Stuttgart. Foto: Stadtkind Stuttgart/Tanja Simoncev

Abnorm Studio, Christophstr. 5, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-19 Uhr

Maibach Café

Im Maibach Café in Möhrigen kommt zusammen, was zusammen gehört – und zwar Essen und Getränke auf Matcha-Basis. Matcha-Crepe-Cake trifft dort auf Matcha-Lavender oder Matcha-Strawberry-Latte. Mehr geht nicht!

Maibach Café, Vaihinger Str. 54, Stuttgart-Möhringen, Mo-Fr 12-20, Sa 12-18 Uhr

Wyld

Im Wyld in Stuttgart-West hat man seit geraumer Zeit die Qual der Wahl in Sachen Matcha. Zum leicht gesüßten Matcha gibt es dort nun auch die Barista-Variante zum Probieren. Übrigens kommt das leckere Grüntee-Pulver von Matchasome aus Berlin, die auch mal einen Pop-up im Breuninger hatten. Auch das kürzlich eröffnete vietnamesische Café am Killesberg Ca Phe Ca Phao verwendet Matchsome-Matcha.

Wyld, Rosenbergpl. 1, Stuttgart-West, Di-So 9-18 Uhr

Taraba

Das Taraba in Stuttgart-Ost ist nicht nur bekannt für seinen fein ausgewählten Kaffee und den wohl leckersten Karottenkuchen in ganz Stuttgart, nein, auch beim Thema Matcha kann und will das Café mitmischen. Viele Stuttgarter:innen sind bereits überzeugt.

Taraba, Neckarstr. 216, Stuttgart-Ost, täglich 10-17 Uhr

Ludo

Bei Ludo gibt es nicht nur Egg-Drop-Sandwiches, die zurecht einen Foodhype im Kessel ausgelöst haben. Heiß, saftig, süß und salzig – ein Feuerwerk für die Geschmacksknospen, das steht fest. Und was passt da perfekt dazu: Richtig, ein Iced Strawberry Latte. Ausprobieren!

Ludo, Silberburgstr. 158, Stuttgart-West, Mo-Fr 6-20, Sa 9-15 Uhr

Peter Granser/Ito

Und jetzt noch ein echter Geheimtipp, zumindest für das ein oder andere Stadtkind. Der freie Projektraum Ito in Bad Cannstatt, den der Fotograf Peter Granser vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, experimentiert mit unüblichen Ausstellungsformaten und –formen sowie mit künstlerischen Positionen. Aber man kann hier auch Tee trinken. Die Sorten importiert Peter Granser selbst, über persönliche Kontakte. Matcha zum Beispiel – und wer einmal den selbst aufgequirlten Matcha des Fotografen probiert hat, spricht dann auch gern mal vom besten Matcha in ganz Stuttgart.

Peter Granser/Ito, König-Karl-Str. 27a, Stuttgart-Bad Cannstatt, Fr 14-18 Uhr, Tee nach Anmeldung: info@ito-raum.de