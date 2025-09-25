50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater – das ist auch für den Satiriker Mathias Richling ein Grund, ernsthaft zu feiern. Wir verraten, wann es los geht.
25.09.2025 - 13:00 Uhr
Seine Rollen wechselt er in Sekunden, einer Bühne seiner satirischen Feuerwerke aber ist Mathias Richling treu. 50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater Stuttgart (Büchsenstraße 26) – das darf und muss gefeiert werden, „mit aktuellen und neuen Programmen, literarischer Zuspitzung und satirischer Schlagkraft“. Karten gibt es unter www.renitenztheater.de.