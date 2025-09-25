50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater – das ist auch für den Satiriker Mathias Richling ein Grund, ernsthaft zu feiern. Wir verraten, wann es los geht.

Seine Rollen wechselt er in Sekunden, einer Bühne seiner satirischen Feuerwerke aber ist Mathias Richling treu. 50 Jahre Bühnenpräsenz im Renitenztheater Stuttgart (Büchsenstraße 26) – das darf und muss gefeiert werden, „mit aktuellen und neuen Programmen, literarischer Zuspitzung und satirischer Schlagkraft“. Karten gibt es unter www.renitenztheater.de.

Vier Programme spannen sich zum großen Fest um Richlings aktuelles Bühnenprogramm „Richlings Real Reality“, das von 1. November an „Politik und Gesellschaft als Krimi mit wechselnden Tätern entlarvt“. Der Kabarettist lässt, so hört man, mit „Richling enttarnt“ (von 5. November an) auch biografisch tief blicken. Und von 9. November an kommt eine Hommage an den großen Karl Valentin hinzu – „mit musikalischer Untermalung“.

Mathias Richling mit Märchen für Erwachsene

Bereits um 15 Uhr am 9. November gibt es noch mehr Richling über Richling – im Gespräch mit Renitenz-Intendant Roland Mahr geht es um „ein halbes Jahrhundert Satire im Renitenz“. Eine Woche vorher gibt es – gemeinsam mit Sibylle Wolf – eine „augenzwinkernde Märchen-Lieder-Performance für Erwachsene“ – und damit viel Dynamik zwischen Schein und Sein. Titel des Abends: „Richling und die Wolf – Märchen neu erzählt, besungen von Sybille Wolf“.