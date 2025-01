Zur jährlichen Matjes-Saison in den Monaten Mai bis Juli stellen sich viele Verbraucher die Frage, ob man übrig gebliebenen Matjes einfrieren kann. Mehr dazu im Artikel.

Bei der Frage, ob Matjes eingefroren werden kann, gehen die Meinungen auseinander. Während für die einen ein Einfrieren von Matjes-Heringen nach dem Großeinkauf vom Händler selbstverständlich ist, raten andere davon ab. Was ist nun richtig?

Kann man Matjes einfrieren?

Eine direkte offizielle Empfehlung für das Einfrieren von Matjes gibt es leider nicht. Prinzipiell kann frischer Fisch laut BZfE (Bundeszentrum für Ernährung) eingefroren werden, solange die Kühlkette nicht unterbrochen wurde. Etwas anders sieht es allerdings beim veredelten Hering, dem Matjes aus.

Bereits vor der Verarbeitung muss Matjes nämlich schon auf minus 45 Grad Celsius tiefgefroren werden, um eventuell vorhandene Parasiten abzutöten. Bei der Verarbeitung werden dem Hering dann anschließend ein Großteil der Innereien bis auf die Bauchspeicheldrüse entnommen, deren Enzyme für die anschließende mehrtägige Reifung (Fermentierung) in Salzlake wichtig sind. Per Definition ist Matjes somit kein Frischfisch mehr, da der Hering bereits einmal tiefgefroren und teilweise verarbeitet wurde. Das BZfE empfiehlt bei Fisch, der bereits einmal eingefroren wurde, diesen zur Sicherheit nicht noch einmal einzufrieren oder dabei nur mit Vorsicht zu behandeln.

Das empfehlen Händler - Nur in Öl eingelegten Matjes einfrieren

Matjes-Händler empfehlen ausschließlich Matjes einzufrieren, der in Öl eingelegt ist, so auch das Emder Matjes-Unternehmen Fokken und Müller auf telefonische Anfrage. Während der klassische Matjes innerhalb weniger Tage verzehrt werden sollte, hat Matjes, der in Öl eingelegt wurde, ohnehin meist eine verlängerte Haltbarkeit von bis zu 4 Wochen. Außerdem reduziert das Öl die Veränderung von Geschmack und Konsistenz des empfindlichen Matjes. Wichtig beim Einfrieren ist Folgendes: