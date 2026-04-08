Im Prozess um den Tod von Matthew Perry hat seine Stiefmutter klare Worte gefunden. Die als „Ketamin-Königin“ bekannte Dealerin soll nach ihrem Willen die maximal mögliche Strafe erhalten.
Matthew Perrys Stiefmutter Debbie Perry hat vor der Urteilsverkündung im Fall um den Tod des Schauspielers eine klare Forderung gestellt: Die als „Ketamin-Königin“ („Ketamine Queen“) bekannte Jasveen Sangha soll die höchstmögliche Haftstrafe erhalten. In einer Stellungnahme an ein Gericht in Kalifornien sprach sie von „unwiderruflichem Schaden“, den die Angeklagte angerichtet habe.