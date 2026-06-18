Alle im Bezirksbeirat wollen ein Grillverbot. Doch noch ist Grillen am Max-Eyth-See erlaubt. Einen Sicherheitsdienst gibt es nicht mehr. Was das bedeutet?

Ein sonniger Sonntag mit Haufenwolken und angenehmen Temperaturen über 20 Grad. Der Max-Eyth-See liegt ruhig da. In den gemähten Wiesen grasen Nil- und Graugänse, nach Arten getrennt. Weiter hinten Richtung Halbinsel stecken die ersten Angeln am Ufer, auch beim Bootsverleih hat sich eine kleine Gruppe niedergelassen. Vögel zwitschern im Natura-2000-Gebiet.

In der Idylle bei den Grillzonnen herum gibt es viel Müll Nur eins fällt auf: In der grünen Idylle, zwischen Naturschutzgebiet und Freizeitbereich gibt es viel Müll vom Vortag. Insbesondere um die Grillzonen herum. Dort liegen Essensreste, Verpackungen, Würste, Abfall auf einer Sitzbank. Ein mit Müll gefüllter Einkaufswagen steht daneben.

Auf dem Weg gegenüber steht eine der riesigen Mülltonnen, kaum befüllt, dafür liegen zwei Grillschalen mit Abfall daneben. Unweit grasen Graugänse. Auch die Nilgänse sind von den Feldern wieder zurück am See.

Wolfgang Schweizer (li.) aus Mühlhausen und Joachim König aus Hofen prangern die Missstände auch mit den unerlaubten Bodengrills im Bezirksbeirat an. Das Gremium ist gegen ein Grillverbot, der Gemeinderat hat sich aber dafür ausgesprochen. Der Sicherheitsdienst wurde gestrichen. Foto: Iris Frey

Joachim König (38) aus dem nahen Hofen und Wolfgang Schweizer (69) aus Mühlhausen ärgert vieles: der Müll, die vielen Falschparker, die Radfahrer und die vielen Einsätze der Feuerwehr, wenn es brennt durchs falsch entsorgte Grillkohle oder unerlaubte Bodengrills. Nicht nur im Bezirksbeirat Mühlhausen haben die beiden Christdemokraten auf die Situation immer wieder aufmerksam gemacht. Sie sind keine Einzelkämpfer. Alle stehen dahinter. Der gesamte Bezirksbeirat hatte sich einstimmig für ein Grillverbot ausgesprochen. „Doch nichts ist passiert“, sagen sie. Der Stuttgarter Gemeinderat hat sich über das Votum aus Mühlhausen hinweggesetzt und das Grillen am See unter bestimmten Regeln weiter erlaubt.

Der erste Grill steht schon um kurz nach 8 Uhr am Max-Eyth-See, dazu viele Taschen mit Essen. Foto: Iris Frey

Und so kommt es, dass an diesem Sonntagsmorgen bereits um 8.20 Uhr der erste Mann einen Standgrill an den See schleift und sich unter Bäumen einen passenden Platz sucht. Danach geht es hin und her.

Etwa ein Dutzend Einkaufstüten voll mit Essen und Lebensmitteln werden angeschleppt. Kein Einzelfall. Später kommt noch das Mobiliar. „Es werden manchmal auch Zelte fest im Boden verankert, aufgebaut“, weiß König beim Besuch vor Ort zu berichten.

Die Zufahrt zum See an der Haltestelle Wagrainäcker ist mit Absperrzäunen zugebaut, damit keine Grill-Anlieferer unerlaubt hier reinfahren. Foto: Iris Frey

Der Zugang an der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker ist noch mit rot-weißen Schranken zu. „Manchmal wird die Schranke missachtet“, erzählen die beiden. König kontrolliert: Die Schranke ist zum Glück wieder zu. „Das Schloss war vor kurzem kaputt.“ Dreiste Autofahrer hätten die Situation ausgenutzt, um ihre Grillsachen unerlaubt per Auto direkt an den See zu fahren.

Schilder weisen auf die Grillbereiche am Max-Eyth-See und die Zeiten hin. Dahinter liegen Flaschen vom Feiern. Oft werden die Grillzeiten nicht eingehalten, berichten Besucher am See. Foto: Iris Frey

Dabei weisen Schilder am Zugang zum See genau die Regeln aus. Hinter einem Schild mit Grillerlaubnis liegen zig leer getrunkene Bierflaschen. Das Ergebnis des Feierns am Tag zuvor. „Da wurde auch noch nach 22 Uhr gegrillt“, weiß König. Er war vor Ort. „Am 1. Mai war es ganz schlimm, da waren den ganzen Tag über mehr als 3500 Besucher hier am See, der so groß gar nicht ist“, sagt er. Der Qualm und Lärm störe auch die Anwohner.

Problem an Wochenenden - Parkplatzmangel

Die Menschen, die hier vorwiegend grillend ihre Freizeit verbringen, fahren meist mit dem Auto an. An der Mühlhäuser Straße dürfen sie bis zu einem bestimmten Punkt vor Hofen parken, nur montags bis freitags nicht. An diesem Sonntagmorgen, steigt ein Pärchen aus, hält kurz vor der Ampel und geht am See joggen. Möglichst kurze Wege will jeder haben. Geplant ist, dass auf der Mühlhäuser Straße ein Radstreifen gebaut werden soll. Dann fallen die Parkplätze am Wochenende weg. König hat jetzt schon Sorge, wie dann der kleine Ort noch weiter mit Autos zugestellt wird. „Wo es doch heute schon keine Parkplätze gibt und alles so eng ist.“

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Konflikte von Fußgängern mit Radfahrern

Auch Radfahrer sorgen immer wieder am Wochenende am See für Probleme. Es gibt Konflikte mit den Fußgängern. Für sie soll ebenfalls ein Weg extra ausgewiesen werden. Noch ist es nicht so weit. Kurz vor der Halbinsel ganz nahe dem Naturschutzgebiet, haben tags zuvor Grillfans einfach ihre Kohle auf den Steinboden neben der noch mit Müll übersäten Tischsitzgruppe gelegt und dort ihr Feuer gemacht.

Eine mit Müll übersäte Sitzgruppe am Max-Eyth-See und eine offene Feuerstelle vom Grillen am Tag zuvor direkt am Naturschutzgebiet. Foto: Iris Frey

Eine vorbeiwalkende Frau sagt auf die Frage, ob sie das störe: „Sollen sie doch an ihrem Müll ersticken.“ Es ändere sich leider nichts. Bei schönem Wetter sei es noch mehr.

Grau- und Nilgänse breiten sich an Ufer und Wiesen aus

In der Tat, ein paar hundert Meter weiter, beim Gänsesteg, der derzeit gar nicht mehr betreten werden kann, ist ein Sozialunternehmen im Einsatz und sammelt Müll ein. Der 18-jährige Amir Hill räumt den Einkaufswagen weg und die Essensreste von der Bank. „Ich denke dabei einfach ans Saubermachen“, sagt er, dessen Dienst von 5.30 bis 10.30 Uhr sonntags geht und der schon im Höhenpark Killesberg sauber gemacht hat. Er glaubt nicht, dass die Leute sich das mit dem Müll bewusst machen. Aber: „Es wäre immer besser, wenn sie den Müll wegbringen.“ Und er hat festgestellt, wenn es wärmer wird, werde es immer mehr Müll.

Der Gänsesteg am Max-Eyth-See mit viel Kot. Kein Mensch läuft auch wegen des Kots und der Tiere hier mehr hin, berichten die Besucher. Foto: Iris Fre

Wenn es schon das Grillverbot nicht sofort gibt, dann wenigstens regelmäßig Kontrollen vom Ordnungsamt oder Sicherheitsdienst, fordert König. Denn wenn die mal da seien, sei die Situation sofort geordneter. Das Problem: Dieses Jahr gibt es keinen Sicherheitsdienst mehr am See. Die Stadt musste die 60.000 Euro sparen, so Schweizer. Die Bürger sehen sich allein gelassen mit den Problemen.

Feuerwehr rückt am Max-Eyth-See immer wieder aus

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr bereits zu 16 Einsätzen zu Kleinbränden an den See ausgerückt. So viele Einsätze waren es im gesamten vergangenen Jahr. Auch Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann erklärt: Ohne den Sicherheitsdienst sei man zurück in alte Zeiten gefallen. Die größten Probleme seien der Müll, wildes Parken, das exzessive Grillen mit Regelverstößen und die zahlreichen Feuerwehreinsätze. Schilder aufstellen nütze nichts. Die Abfallwirtschaft Stuttgart lässt von einem Sozialunternehmen mittwochs und sonntags das Gebiet am See reinigen. Konkrete Angaben zu Müllmengen stehen noch aus.