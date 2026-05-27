Maybach mal ohne Mercedes: Ein eigenes Museum – Maybach-Enkel erfüllt Traum seiner Mutter

Vielleicht liegt es daran, dass Wilhelm Maybach und später sein Sohn Karl beruflich ganz schön herumgekommen sind. Der gebürtige Heilbronner Wilhelm über Reutlingen, Karlsruhe, Deutz (heute Köln) und Bad Cannstatt (heute Stuttgart) nach Bissingen an der Enz (heute Bietigheim-Bissingen), sein in Deutz geborener Sohn Karl von Bad Cannstatt über Paris und Bissingen bis nach Friedrichshafen und wieder Frankreich. Vielleicht liegt es auch daran, dass auf das Konto von Vater und Sohn wegweisende Erfindungen im Bereich der Motoren gehen, weniger aber der Vehikel, die diese antrieben. Fakt ist, dass es bis jetzt in all den Städten kein Museum gibt, wo Maybach im Zentrum steht.