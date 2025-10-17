McDonald’s hat kürzlich den Veggie-Burger McPlant aus dem Sortiment genommen. Was ist der Grund? Und wird es Ersatz geben?
17.10.2025 - 15:25 Uhr
Der McPlant-Burger hat im Februar 2023 den Fresh Vegan TS ersetzt. Während der Vegan TS noch komplett vegan war, enthielt der McPlant standardmäßig Käse und wurde auf dem gleichen Grill wie die Fleischpatties zubereitet. In einer Stellungnahme gegenüber der Verbraucherzentrale wies McDonald’s darauf hin, dass es sich bei den Burgern um ein Angebot für Flexitarier handelt. Also nicht explizit für Vegetarier oder Veganer. Jetzt wurde aber auch der McPlant aus dem Sortiment genommen. Somit gibt es aktuell keinen Burger mit pflanzlichem Patty mehr. Wir haben bei McDonald’s nachgefragt, was der Grund ist.