McDonald’s hat kürzlich den Veggie-Burger McPlant aus dem Sortiment genommen. Was ist der Grund? Und wird es Ersatz geben?

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

Der McPlant-Burger hat im Februar 2023 den Fresh Vegan TS ersetzt. Während der Vegan TS noch komplett vegan war, enthielt der McPlant standardmäßig Käse und wurde auf dem gleichen Grill wie die Fleischpatties zubereitet. In einer Stellungnahme gegenüber der Verbraucherzentrale wies McDonald’s darauf hin, dass es sich bei den Burgern um ein Angebot für Flexitarier handelt. Also nicht explizit für Vegetarier oder Veganer. Jetzt wurde aber auch der McPlant aus dem Sortiment genommen. Somit gibt es aktuell keinen Burger mit pflanzlichem Patty mehr. Wir haben bei McDonald’s nachgefragt, was der Grund ist.

 

Statement des Unternehmens

Im Juli 2025 wurde der McPlant bereits in Österreich aus dem Sortiment genommen. Gegenüber dem Standard begründete das Unternehmen den Schritt mit der geringen Nachfrage nach dem Veggie-Burger. Die Gäste wünschten sich vor allem Produkte mit Gemüse, teilte das Unternehmen weiter mit. Genauso wie in Österreich wurde der McPlant auch in Deutschland ohne großes Aufsehen aus dem Sortiment gestrichen. Auf Nachfrage bei McDonald’s bestätigte ein Pressesprecher unserer Zeitung, dass der McPlant in Deutschland seit Anfang Oktober nicht mehr im Sortiment von McDonald’s zu finden ist. Offenbar wurde bei den routinemäßigen Review-Prozessen des Sortiments eine nicht angemessene Nachfrage festgestellt, die sich auch trotz gezielter Werbemaßnahmen nicht verbessert habe. McDonald’s verwies auf die McPlant Nuggets und die Veggie-Wraps als Alternativen zum Burger.

Wird es einen Ersatz?

Zwar konnte die Pressestelle keine konkreten Details zu Alternativen zum McPlant nennen. Man bestätigte jedoch, dass McDonald’s kontinuierlich an neuen Produkten arbeite, darunter auch pflanzliche Alternativen. Es solle sich lohnen, hier noch etwas Geduld zu haben. Offenbar ist etwas in Arbeit.