Das chinesische Unternehmen JD.com will Mediamarkt und Saturn übernehmen. Was halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon?

Torsten Ströbele 06.08.2025 - 14:12 Uhr

Die chinesische Firma JD.com will das Mutterunternehmen von Mediamarkt und Saturn übernehmen und so in Europa Fuß fassen. Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Märkte in Stuttgart und die insgesamt rund 1000 Angestellten in der Region? Wir haben mit dem Marktleiter aus Feuerbach, Christoph Breier, gesprochen.