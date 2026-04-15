Der künftige Premier Ungarns will den Mediensektor umkrempeln und wieder eine unabhängige und vielfältige Berichterstattung ermöglichen.
15.04.2026 - 14:05 Uhr
Harmonische Interviews sehen anders aus. Er sehe, dass „einige Leute in diesem Gebäude“ nach der Wahlschlappe von Fidesz versuchen würden, „als unabhängige Medien zu agieren“, sagte Peter Magyar bei seinem Besuch beim öffentlich-rechtlichen Kossuth-Radio und TV-Sender M1 am Mittwoch. Der künftige Premier wirkte sichtlich angesäuert, als er seinen Gastgebern, die ihn im Wahlkampf noch konsequent ignoriert hatten, ein Interview gab. Magyar versprach bei dieser Gelegenheit die Einstellung des „Falschnachrichtendienstes“.