Berlins Bürgermeister Kai Wegner wird wegen einer Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes kritisiert. Das Netzwerk Recherche verleiht ihm den Negativ-Preis „Verschlossene Auster“.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ist mit dem Negativ-Preis „Verschlossene Auster“ der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche bedacht worden. Er erhalte die Auszeichnung stellvertretend für den Berliner Senat, hieß es in einer Mitteilung von Netzwerk Recherche. Die schwarz-rote Landesregierung habe das Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) massiv eingeschränkt.