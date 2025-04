Meeresleuchten: Was das Meer zum Strahlen bringt

Jahrhundertelang rätselten Seefahrer über geisterhafte Leuchterscheinungen, die aus der Tiefe des Ozeans zu kommen scheinen. Mit Satellitenaufnahmen versuchen Wissenschaftler, solche „Milchmeere“ gezielt aufzuspüren, um sie vor Ort genauer zu untersuchen.

Aristoteles, Shakespeare, Darwin und Jules Verne haben das faszinierende Phänomen beschrieben: In aufgewühltem Wasser verursachen bestimmte Einzeller ein nächtliches Meeresleuchten – etwa in brechenden Wellen oder in Bugwellen von Schiffen. Forscher haben herausgefunden, dass die Deformierung der Zellwand winziger Organismen, die im Innern eine Kettenreaktion anstößt, dafür verantwortlich ist.