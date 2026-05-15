Ganz Israel gehöre Juden, sagt der rechtsradikale israelische Minister Smotrich. Er lobt Erfolge seiner Regierung beim Ausbau illegaler Siedlungen in den palästinensischen Gebieten.
15.05.2026 - 11:38 Uhr
Israels Finanzminister, der Rechtsradikale Bezalel Smotrich, fordert, die in den Oslo-Abkommen festgelegte Unterteilung der besetzten palästinensischen Gebiete aufzuheben. "Das gesamte Land Israel gehört uns", sagte der Politiker (Religiöser Zionismus) nach Angaben seines Sprechers am Freitag bei einer Veranstaltung zum "Jerusalem-Tag".