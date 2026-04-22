Mehr Versammlungen in Stuttgart 4,38 Demos pro Tag: Die Stadt kommt an ihre Grenzen
Die Demos in der Landeshauptstadt werden nicht weniger. Für die Versammlungsbehörde ist das ein hoher Aufwand. Ist die Grenze schon erreicht?
Die Demos in der Landeshauptstadt werden nicht weniger. Für die Versammlungsbehörde ist das ein hoher Aufwand. Ist die Grenze schon erreicht?
Ein neuer Rekordwert: Im vergangenen Jahr wurden in Stuttgart 1807 Versammlungen angemeldet. Tatsächlich stattgefunden haben 1602 Demos. Das sind im Schnitt pro Tag 4,38 Demos und insgesamt wieder gut 100 mehr als im Jahr zuvor, teilt ein Sprecher der Stadt mit. 2024 waren es 1704 angemeldete und 1475 durchgeführte Demos. Der Rekord lag im ersten Corona-Jahr 2020 bei gut 1885 Demos. Das wurde seitdem nicht mehr erreicht. Und natürlich ist der Durchschnittswert nur ein theoretischer: De facto verteilen sich die Versammlungen nicht auf alle Wochentage gleichmäßig, sondern es kommt zu Häufungen am Wochenende – ein Problem für die Versammlungsbehörde.