Mehr Wohnraum Neue Reihenhäuser im Zentrum Schönaichs
Mit einstimmigem Votum hat der Gemeinderat Schönaich ein neues Wohnprojekt vorangetrieben. Reihenhäuser sollen in zentraler Lage entstehen.
Mit einstimmigem Votum hat der Gemeinderat Schönaich ein neues Wohnprojekt vorangetrieben. Reihenhäuser sollen in zentraler Lage entstehen.
Die Gemeinde Schönaich verfolgt weiter das Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen. Am Dienstag standen die Pläne für die Große Gasse nahe dem Ortskern auf der Tagesordnung des Gemeinderates.