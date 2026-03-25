Mehr Wohnraum: Neue Reihenhäuser im Zentrum Schönaichs

Die Gemeinde Schönaich verfolgt weiter das Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen. Am Dienstag standen die Pläne für die Große Gasse nahe dem Ortskern auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

Das Gebiet, auf dem Reihenhäuser mit 14 Wohneinheiten entstehen sollen, befindet sich zwischen Großer Gasse, Kleiner Gasse und Wettgasse. Wer vor der Hausnummer 52 in der Großen Gasse steht, steht sozusagen am „Eingang“ des zukünftigen Baugebietes, das sich dann nach hinten in Richtung Kleine Gasse erstrecken wird. Das Areal ist von bestehender Wohnbebauung umgeben und hat eine Gesamtfläche von 0,25 Hektar. Es umfasst insgesamt fünf Flurstücke.

Drei Varianten standen zur Debatte

Zur Debatte standen drei Planungsvarianten für das Gebiet: Zunächst war vorgesehen, zur Großen Gasse hin Parkplätze zu schaffen. Die zweite Variante sieht ein zweigeschossiges Wohngebäude anstelle der Parkplätze vor. So würden zwei zusätzliche Wohneinheiten mit Parkmöglichkeiten im Erdgeschoss entstehen. In der dritten Variante wäre an der Stelle eine Garage gestanden. Bei allen drei Varianten wäre der hintere Teil des Areals gleichgeblieben. Der Ausschuss für Technik und Umwelt empfahl dem Gemeinderat, die zweite Planungsvariante – also die, die zusätzlichen Wohnraum vorsieht – zu beschließen. Das ist nun am vergangenen Dienstag passiert. Einstimmig hat der Gemeinderat dem Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt.

Unsere Empfehlung für Sie Nachverdichtung in Schönaich Den Baulücken geht es an den Kragen An vielen Stellen in Schönaich soll in den kommenden Jahren gebaut werden, darunter auch zwischen Schulstraße und Rosenstraße. Dort könnten sogar die ersten Tiny Häuser entstehen.

Das Vorhaben wird von der Baumanagement Nickel GmbH mit Sitz in Böblingen umgesetzt. Der Plan des Büros sei es, nach Inkrafttreten des Bebauungsplans einen Bauantrag einzureichen, informiert Ugur Yologlu aus dem Ortsbauamt von Schönaich. Der Verkauf der Wohnungen solle voraussichtlich gegen Mitte oder Ende des Jahres beginnen. Der nächste Schritt ist nun aber erst einmal die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans.