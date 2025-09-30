Die Polizei startet am Dienstagmorgen einen Einsatz in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Im Visier der Ermittler sind offenbar auch einige Objekte in Weil der Stadt.
30.09.2025 - 09:48 Uhr
Im Zuge eines länderübergreifenden Polizeieinsatzes haben die Ermittler am frühen Dienstagmorgen offenbar mehrere Objekte in Weil der Stadt im Osten des Landkreises Böblingen ins Visier genommen. Anwohner berichteten am Morgen von einem großen Polizeiaufkommen im Schießrainweg in der Nähe des Bahnhofs. Der Einsatz dort begann laut Anwohnern zwischen 6 und 7 Uhr. Mehrere Mannschaftswagen der Polizei seien vor Ort geparkt gewesen, Polizeibeamte hätten Sturmhauben getragen. Die Situation habe zwar ruhig, aber doch auch bedrohlich gewirkt, so eine Anwohnerin.