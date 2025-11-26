Mehr als 50 sexuelle Kontakte zwischen Therapeut und Patientin – im Fall des Ex-Arztes der Uniklinik Tübingen hat die Richterin im Berufungsprozess am Mittwoch das Urteil verkündet.
26.11.2025 - 20:49 Uhr
Am Ende eines langen Verhandlungstages am Landgericht Tübingen verkündet die Vorsitzende Richterin Hörmann am Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr doch noch das Urteil im Berufungsprozess gegen den ehemaligen Arzt der Uniklinik Tübingen, der seine Patientin in 53 Fällen unter Ausnutzung des Behandlungsverhältnisses missbraucht haben soll.