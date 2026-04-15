Die beiden Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4 und 5" der Reederei TUI Cruises sitzen weiterhin im Persischen Golf fest. Aber wo genau befinden sich die beiden Schiffe und wie soll es nun weiter gehen?
Laut Schiffstracking-Plattformen wie MarineTraffic und VesselFinder befinden sich die beiden Schiffe aktuell noch im Persischen Golf. Die "Mein Schiff 4" liegt dabei in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Während die Position der "Mein Schiff 4" fast minütlich über das standardisierte AIS-System übertragen wird, ist die letzte Positionsübermittlung der "Mein Schiff 5" allerdings bereits über 6 Wochen her. Laut Medienberichten soll sich das Schiff aber noch in Doha befinden.