Die beiden Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4 und 5" der Reederei TUI Cruises sitzen weiterhin im Persischen Golf fest. Aber wo genau befinden sich die beiden Schiffe und wie soll es nun weiter gehen?

Laut Schiffstracking-Plattformen wie MarineTraffic und VesselFinder befinden sich die beiden Schiffe aktuell noch im Persischen Golf. Die "Mein Schiff 4" liegt dabei in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Während die Position der "Mein Schiff 4" fast minütlich über das standardisierte AIS-System übertragen wird, ist die letzte Positionsübermittlung der "Mein Schiff 5" allerdings bereits über 6 Wochen her. Laut Medienberichten soll sich das Schiff aber noch in Doha befinden.

Wie geht es weiter für "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" Aktuell ist die Straße von Hormus weiterhin aufgrund der angespannten Sicherheitslage blockiert. Am Wochenende waren die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ergebnislos beendet worden. Auch wenn US-Präsident Donald Trump weiterhin über ein "baldiges Ende des Krieges" und US-Vizepräsident JD Vance von "Zuversicht" spricht, bleiben Kernpunkte der Verhandlungen weiterhin ungeklärt. Hinzu kommt, dass es selbst nach einer Freigabe für die Passage der Straße von Hormus laut Crucero-Magazin auf Anfrage bei TUI Cruises etwa einen Monat dauern würde, bis die beiden Schiffe überhaupt wieder in einen regulären Einsatz außerhalb der Region übergehen können. Aktuell gibt das Unternehmen an, dass folgende Kreuzfahrten nicht stattfinden können:

Mein Schiff 4: Alle Fahrten bis einschließlich Reisebeginn 06.05.2026

Alle Fahrten bis einschließlich Reisebeginn Mein Schiff 5: Alle Fahrten bis einschließlich Reisebeginn 01.05.2026

Orientreisen für Wintersaison abgesagt

Auch für die nächste Wintersaison hat TUI Cruises nun Klarheit geschaffen und die geplanten Orientrouten für die kommende Wintersaison abgesagt. Stattdessen wird das neueste Schiff der Flotte, die „Mein Schiff Flow“, zwischen Oktober 2026 und Mai 2027 Kreuzfahrten nach Nord- und Westeuropa anbieten. Geplante Ziele sind unter anderem Norwegen und die Kanaren. Die Buchung dieser neuen Routen ist ab Ende April möglich.

Bekommen Passagiere ihr Geld zurück?

Ja, wenn eine geplante Kreuzfahrt aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten nicht stattfindet, bekommen Kunden das Geld von TUI zurückerstattet. Weitere Informationen dazu finden Betroffene in den Fahrgastrechten von TUI Cruises.