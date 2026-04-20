Nach wochenlanger Blockade im Persischen Golf konnten die TUI-Kreuzfahrtschiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ endlich die Straße von Hormus passieren. Doch die Rückkehr verlief nicht ohne Gefahr.

Die Kreuzfahrtschiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ des deutschen Reisekonzerns TUI Cruises waren über zwei Monate im Persischen Golf blockiert. Grund war die angespannte geopolitische Lage und die Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Nun gelang es den Schiffen, die Meerenge zu passieren und die Rückreise nach Europa anzutreten. Doch die Rettung war alles andere als einfach.

Gefährliche Passage durch die Straße von Hormus Am vergangenen Wochenende nutzten die beiden TUI-Kreuzfahrtschiffe ein kurzes Zeitfenster, in dem der Iran die Straße von Hormus für Handelsschiffe öffnete. Gemeinsam mit der „MSC Euribia“ der Schweizer Reederei MSC und unter enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden passierten die Schiffe die Meerenge. Die Passage erfolgte ohne Passagiere an Bord, jedoch unter erheblicher Bedrohung durch die iranischen Revolutionsgarden. Laut Berichten der Sicherheitsfirma Vanguard Tech wurden die Schiffe während der Durchfahrt von iranischen Patrouillenbooten bedroht. Die Revolutionsgarden sollen sogar mit Beschuss gedroht haben, was die Situation für die Besatzung äußerst gefährlich machte. Trotz dieser Herausforderungen gelang es den Schiffen, unbeschadet aus dem Krisengebiet zu entkommen.

Wie geht es weiter für "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5"

Laut TUI Cruises befinden sich die beiden Schiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ aktuell auf dem Weg in Richtung Mittelmeer. Für TUI ist die Rückkehr der beiden Schiffe ein wichtiger Schritt, da sie nun wieder Einnahmen generieren können. Beide Schiffe werden in den kommenden Wochen in den regulären Fahrplan zurückgeführt:

Mein Schiff 5: Soll ab dem 15. Mai 2026 ab Heraklion wieder Gäste an Bord begrüßen

Soll ab dem 15. Mai 2026 ab Heraklion wieder Gäste an Bord begrüßen Mein Schiff 4: Soll ab dem 17. Mai 2026 ab Triest ihre geplanten Reisen aufnehmen

Vor der Wiederaufnahme des Betriebs werden die Schiffe in Kapstadt und Malta für den regulären Einsatz vorbereitet und die Crews gehen dort wieder vollständig an Bord. TUI Cruises zeigt sich erleichtert, dass die abgesagten Reisen nun doch wie geplant stattfinden können und betont die Professionalität und den Einsatz aller Beteiligten, die diese Rückkehr in den Normalbetrieb ermöglicht haben.

Geopolitische Risiken bleiben eine Herausforderung

Die Ereignisse verdeutlichen jedoch die Herausforderungen, mit denen die Kreuzfahrtbranche in geopolitisch instabilen Regionen konfrontiert ist. Die Straße von Hormus bleibt ein kritisches Nadelöhr für den globalen Handel und die jüngsten Vorfälle zeigen, wie schnell sich die Lage verschärfen kann. Für TUI ist die sichere Rückkehr der Schiffe ein Lichtblick in einer weiterhin angespannten Gesamtsituation.