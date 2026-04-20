Nach wochenlanger Blockade im Persischen Golf konnten die TUI-Kreuzfahrtschiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ endlich die Straße von Hormus passieren. Doch die Rückkehr verlief nicht ohne Gefahr.
Die Kreuzfahrtschiffe „Mein Schiff 4“ und „Mein Schiff 5“ des deutschen Reisekonzerns TUI Cruises waren über zwei Monate im Persischen Golf blockiert. Grund war die angespannte geopolitische Lage und die Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Nun gelang es den Schiffen, die Meerenge zu passieren und die Rückreise nach Europa anzutreten. Doch die Rettung war alles andere als einfach.