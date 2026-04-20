So dramatisch war die Passage durch die umkämpfte Straße von Hormus: Was TUI Cruises und Beteiligte zur Situation auf den Kreuzfahrtschiffen sagen.
20.04.2026 - 12:38 Uhr
Es ist geschafft und doch haben die letzten Wochen bei allen ihre Spuren hinterlassen: Auch die „Mein Schiff 4“ und die „Mein Schiff 5“ von TUI Cruises haben wie zuvor bereits die „Celestyal Discovery“ den Persischen Golf verlassen und befinden sich aktuell im Indischen Ozean. Damit endet eine Ausnahmesituation in der Straße von Hormus für die Kreuzfahrtbranche – und Tausende von gebuchten Urlaubern können ebenfalls aufatmen.