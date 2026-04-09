Seit Wochen liegen Kreuzfahrtschiffe fest. Reisen werden abgesagt, die Mallorca-Saison ist in Gefahr – gebuchte Gäste bangen um ihren Traumurlaub. Schutzgeldforderungen stehen im Raum.
08.04.2026 - 11:41 Uhr
Seit dem 28. Februar liegen „Mein Schiff 4“ im Hafen von Abu Dhabi und „Mein Schiff 5“ in Doha fest – blockiert durch den Iran-Krieg und die gesperrte Straße von Hormus. Was als romantische Orient-Reise begann, ist für Crews, Reederei und gebuchte Touristen zu einer langen Hängepartie geworden.