Meiste Unfälle in Stuttgart Ist die Heilbronner Straße wirklich so gefährlich? Was Polizei und Stadt sagen
Sie ist ziemlich lang und ziemlich unfallträchtig: die Heilbronner Straße in Stuttgart. An welchen Stellen kracht es besonders häufig?
Erst in der vergangenen Woche hat es wieder heftig gekracht. Ein 24-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen VW-Golf – und blieb mitten auf den Stadtbahngleisen liegen. Kein Einzelfall auf der Heilbronner Straße. Das suggeriert auch die Auswertung eines Versicherers, in der die Straße unlängst unter den Top-Ten mit den meisten Unfällen in Baden-Württemberg auftauchte. Ist die Hauptverkehrsachse, die vom Hauptbahnhof über den Pragsattel bis nach Zuffenhausen führt, wirklich so gefährlich? Und falls ja, warum ereignen sich auf der Strecke so viele Unfälle?