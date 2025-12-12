„Meisterkonzert“ mit Julia Hagen Vielfalt der Romantik – So war das Konzert des London Philharmonic Orchestra
Bei den „Meisterkonzerten“ waren das London Philharmonic Orchestra und die Cellistin Julia Hagen in Stuttgart zu Gast.
Bei den „Meisterkonzerten“ waren das London Philharmonic Orchestra und die Cellistin Julia Hagen in Stuttgart zu Gast.
Drei Werke, drei Stile, eine Epoche: Die Ära der musikalischen Romantik, die am Donnerstagabend das London Philharmonic Orchestra unter seinem Chefdirigenten Edward Gardner durchschreitet, hat nur auf den ersten Blick etwas Gleichförmiges. Auf den zweiten entfalten sich im Stuttgarter Beethovensaal drei Kompositionen, deren klangliche, strukturelle und emotionale Vielfalt von den glänzend aufgelegten Musikern bis in Details ausgeleuchtet wird.