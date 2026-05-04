Meistertitel im Handball: „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“ – TSV Schmiden feiert knappen Aufstieg

Als Robin Paul am Samstagabend mit seinem zweiten Treffer die zwischenzeitliche 26:16-Führung markiert hatte (50.) und die Handballer des TSV Schmiden in der finalen Oberliga-Partie bei der SG H2Ku Herrenberg erstmals mit zehn Toren führten, tönte es lauthals aus dem Gästeblock „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“. Matthias Fischer, in der vergangenen Runde selbst noch Spieler beim TSV, hatte am Megafon das Kommando übernommen und die Fans immer wieder angeheizt. Knappe zehn Minuten später war das Meisterstück vollendet. Der Spitzenreiter der Staffel 1 hatte die Partie souverän mit 33:23 gewonnen und damit die Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht.