Mela-Café in Stuttgart Konflikt beendet: Weg frei für Neustart im Haus der Katholischen Kirche
Nach monatelangem Streit um das Mela-Café im Haus der Katholischen Kirche ist nun überraschend eine Lösung gefunden. Die Pacht wird neu ausgeschrieben.
Im langwierigen Konflikt zwischen dem muslimischen Pächter des Mela-Cafés im Haus der Katholischen Kirche und dem Stadtdekanat Stuttgart ist eine Lösung gefunden. Beide Seiten haben sich auf ein Ende des Mietverhältnisses spätestens zum 30. Juni 2026 verständigt. Damit ist ein Streit beigelegt, der seit Monaten die Justiz beschäftigte und an der Königstraße für erhebliche Spannungen sorgte.