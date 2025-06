Die ehemalige deutsche Nationalspielerin hatte in ihrer Laufbahn zahlreiche Erfolge gefeiert und war zuletzt für Real Madrid aufgelaufen.

Die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz beendet ihre Karriere. Das gab die 31-Jährige am Freitag mit einer Videoerklärung auf Instagram bekannt. Zuletzt hatte die Europameisterin von 2013 und Olympiasiegerin von 2016 bei Real Madrid unter Vertrag gestanden.

„Nach vielen und emotionalen Jahren im Profifußball habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, meine Laufbahn im Sommer zu beenden, sagte Leupolz in dem Beitrag. „Ich hatte das Privileg, viele Jahre auf höchstem Niveau zu spielen, viele Titel zu gewinnen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen“, fügte sie an, „danke Fußball!“

79 Länderspiele für Deutschland

Die gebürtige Allgäuerin hatte ihre professionelle Laufbahn einst beim SC Freiburg gestartet und zwischen 2014 und 2020 sechs Jahre beim FC Bayern verbracht, mit dem sie 2015 und 2016 deutsche Meisterin wurde. Mit dem FC Chelsea wurde sie zwischen 2021 und 2024 zudem vier mal hintereinander englische Meisterin.

Für die Nationalmannschaft absolvierte Leupolz, die im September 2022 Mutter eines Sohnes wurde, 79 Spiele und erzielte dabei 13 Tore. Zu ihrem letzten Einsatz im Deutschland-Trikot kam die Mittelfeldspielerin bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland, als das Team in der Vorrunde ausschied. Danach beendete Leupolz ihre Karriere in der DFB-Auswahl.