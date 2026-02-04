Habt ihr auch schon mal Besteck aus der Mensa mitgehen lassen? Tassen, Löffel und Gabeln kommen in der Uni-Mensa besonders schnell abhanden. Ist es Diebstahl oder nur Unachtsamkeit?
04.02.2026 - 07:02 Uhr
Ein leerer Bauch studiert nicht gern, sagt der Volksmund, weshalb der Besuch in der Mensa im Tagesablauf vieler Studierender seit jeher einen festen Platz hat. Neu ist hingegen, dass sich das Geschirr aus Mensen immer größerer Beliebtheit erfreut. Jedenfalls in Mainz, dort waren zuletzt in der Mensa „Bambus“ binnen vier Wochen 450 von 500 neu angeschafften Kuchentellern abhanden gekommen. Das berichtete der SWR. Das Studierendenwerk reagierte, informierte via Instagram über den Geschirrklau und kündigte infolgedessen eine mögliche Preiserhöhung an.