Für die Autoindustrie war 2025 ein Jahr zum Vergessen. Vor allem deutsche Hersteller hatten zu kämpfen. Wie schlecht es im internationalen Vergleich lief, zeigt eine aktuelle Studie.
12.04.2026 - 16:05 Uhr
Die deutschen Autobauer haben im vergangenen Jahr bei wichtigen Finanzkennzahlen teils deutlich schlechter abgeschnitten als die internationale Konkurrenz. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen hinkten beim Umsatz, dem operativen Ergebnis und Absatz weitgehend hinterher, wie aus einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.