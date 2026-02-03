Mercedes-Benz Werk Sindelfingen: Roboterküche versorgt Mercedes-Beschäftigte rund um die Uhr mit frischem Essen

Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht – wer im industriellen Takt arbeitet, hat selten die gleichen Essenszeiten wie die Tagschicht in der Kantine. Mercedes-Benz will dieses Versorgungsproblem nun technisch lösen: mit KI‑gestützten Roboterküchen des Start-ups Circus aus München. Dessen Gründer, der 29‑jährige Hamburger Serienunternehmer Nikolas Bullwinkel, war zuvor an der Gründung des Lieferdiensts Flink beteiligt und setzt nun auf eine Technologie, die frische Gerichte ähnlich zuverlässig zubereiten soll wie ein überdimensionierter, industrieller autonomer Thermomix.