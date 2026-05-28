Mercedes, Bosch, VW Autobranche im Krisenmodus: Wird jetzt für die Rüstung produziert?
Überkapazitäten, Stellenabbau, schwache Margen: Deutschlands Autobauer entdecken die Verteidigungsindustrie als neuen Wachstumsmarkt. Kann das die Wende bringen?
Überkapazitäten, Stellenabbau, schwache Margen: Deutschlands Autobauer entdecken die Verteidigungsindustrie als neuen Wachstumsmarkt. Kann das die Wende bringen?
4.148.836 Autos wurden im vergangenen Jahr in Deutschland produziert – eine Zahl, die groß klingt, aber mehr als ein Viertel unter den mehr als 5,7 Millionen Fahrzeugen liegt, die zehn Jahre zuvor noch von deutschen Bändern liefen. Selbst die Hoffnung, vier Jahre nach dem Ende der pandemiebedingten Einbrüche wieder an das Vor-Corona-Niveau anzuknüpfen, hat sich nicht erfüllt: 2019 lag die Autofertigung in Deutschland noch zwölf Prozent höher als heute.