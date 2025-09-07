Der elektrische GLC ist der eigentliche Hoffnungsträger von Mercedes. Das elektrische Top-Modell des Mittelklassesegments Core bietet reichlich neue Technologien.
Zu Beginn seiner Amtszeit wollte Mercedes-Chef Ola Källenius seine Luxusstrategie ganz auf die Oberklasse ausrichten – doch nachdem diese schwächelt, legt das Unternehmen nun auch bei Mittelklasse- und Kompaktfahrzeugen maximalen Ehrgeiz an den Tag und nicht mehr nur bei Autos für die Schönsten und Reichsten dieser Welt.