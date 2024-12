In den deutschen Mercedes-Werken zeige sich ein vergleichsweise hoher Krankenstand, sagt der Chef des Stuttgarter Autobauers – und kritisiert das Verfahren für Krankschreibungen in Deutschland.

. Mercedes-Chef Ola Källenius stellt das Verfahren der Krankschreibungen für Arbeitnehmer in Deutschland infrage. „Es darf nicht so einfach sein, sich krankzumelden. Wer ungerechtfertigt krankmacht, verhält sich unsolidarisch“, sagte Källenius der „Süddeutschen Zeitung“.

Der Krankenstand in Deutschland sei laut verschiedenen Studien so hoch wie lange nicht. „Auch in unseren deutschen Werken ist das so“, sagte der Vorstandschef des Autobauers aus Stuttgart.

Lesen Sie auch

Die Mercedes-Werke seien überall auf der Welt gleich, es gebe die gleichen Gesundheitsleistungen, die gleiche Arbeitsumgebung. „Und trotzdem ist der Krankenstand in Deutschland teils mehr als doppelt so hoch“, sagte Källenius.

Mercedes-Chef Källenius fordert: „Müsste man politisch lösen“

Er sitze jedes Jahr einmal mit dem verantwortlichen Werksarzt zusammen. „Dann frage ich ihn: Was können wir tun, um das zu verbessern? Er sagt dann immer: Nichts über das hinaus, was wir schon machen“, sagte Källenius und forderte: „Das müsste man politisch lösen.“ Dazu müsse die nächste Bundesregierung auch bereit sein, „unpopuläre Entscheidungen zu treffen“.

Bereits Ende Oktober hatte sich der Chef des Stuttgarter Autobauers über einen zu hohen Krankenstand beklagt und die Situation bei Mercedes mit einbezogen. Dem „Spiegel“ sagte Källenius damals: „Wenn unter gleichen Produktionsbedingungen der Krankenstand in Deutschland teils doppelt so hoch ist wie im europäischen Ausland, hat das wirtschaftliche Folgen.“