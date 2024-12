Von wegen besinnlich: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise. Wird sogar bei Weihnachtsfeiern gespart? Wir haben uns bei Unternehmen in der Region umgehört.

Jonas Schöll 06.12.2024 - 15:05 Uhr

Schlechte Auftragslage, sinkende Umsätze, Angst um den Job: Deutschland steckt in einer Wachstumskrise – und die Aussichten für die Wirtschaft sind trübe. Vor diesem Hintergrund ist die Stimmung in vielen Betrieben in Baden-Württemberg nicht die beste. Doch allen Sparmaßnahmen zum Trotz – bei Weihnachtsfeiern wollen viele Firmen nicht den Rotstift ansetzen, wie eine Umfrage unserer Redaktion zeigt. Wir haben uns bei Unternehmen in der Region umgehört.