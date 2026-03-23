Hohe Reichweite, gutes Fahrgefühl und schickes Design: Damit punktet der elektrische GLC im Test. Der virtuelle Sprachassistent hat allerdings Mühe mit der Navigation.
23.03.2026 - 16:00 Uhr
„Hey, schönes Auto! Richtig gut geworden“, rufen zwei Männer, die am Hafen von Albufeira an der portugiesischen Algarve entlangschlendern. Vor ihnen steht der neue elektrische Mercedes-Benz GLC – das nächste Schicksalsmodell für den Stuttgarter Konzern. Der bisherige GLC mit Verbrennungsmotor ist seit Jahren das meistverkaufte Mercedes-Modell.