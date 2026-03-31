 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Luxus im Großformat – das ist die neue S-Klasse im SUV-Segment

Mercedes GLS Luxus im Großformat – das ist die neue S-Klasse im SUV-Segment

Mercedes GLS: Luxus im Großformat – das ist die neue S-Klasse im SUV-Segment
8
Verändertes Design: Der neue GLS wurde an der Front, aber auch am Heck überarbeitet. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Foto: Mercedes-Benz AG

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz präsentiert mit dem neuen GLS sein Flaggschiff im SUV-Bereich. Wie der Siebensitzer nun aussieht und was er zu bieten hat.

Auto-Team: Rouven Spindler (rsp)

Mercedes-Benz präsentiert den neuen GLS. Rund zwei Monate, nachdem der Stuttgarter Autohersteller die neue S-Klasse vorgestellt hat, legt er nun mit dem Modell nach, das als S-Klasse unter den SUVs gilt.

 

Die aktuelle Generation des GLS kam 2019 auf den Markt. 2023 folgte ein erstes Facelift, nun ein weiteres. Bei diesem hat der Hersteller unter anderem am Design gearbeitet – was sich an Front und Heck des Premium-SUV deutlich zeigt.

Mercedes-Benz präsentiert seinen neuen GLS

Der größere Kühlergrill mit den vielen kleinen Sternen und dem einen großen Mercedes-Stern ist von einem Chromrahmen umgeben. Auf der Motorhaube ist künftig das zu sehen, was lange ein Markenzeichen der S-Klasse war: der aufrecht stehende Stern. In China leuchtet er im Stand, in den USA auch während der Fahrt. Wer sich für die AMG-Line entscheidet, findet den Stern weiterhin im Kühlergrill.

Und auch in den Scheinwerfern taucht der bekannte Stern nun auf. Dasselbe gilt für die Rücklichter. Am hinteren Ende des Fahrzeugs befindet sich das Markenzeichen von nun an in einer sogenannten Designblende, die sich über das gesamte Heck zieht.

Sitzt man im GLS, wird das deutlich, was sich bereits von außen mit Blick auf den rund 5,2 Meter langen SUV erahnen lässt: er bietet reichlich Platz. Serienmäßig ist das Fahrzeug ein Siebensitzer. Alle drei Reihen sind laut Mercedes elektrisch verstellbar. Ganz hinten, wo sich zwei vollwertige Sitze befinden, soll selbst eine bis zu 1,94 Meter große Person bequem Platz finden.

Eckdaten des neuen Mercedes GLS

  • Leistung: bis zu 537 PS (V8-Variante)
  • Höchstgeschwindigkeit: bis zu 250 km/h (drei der vier Antriebsvarianten)
  • Beschleunigung: von 0-100 km/h in bis zu 4,7 Sekunden (V8-Variante)
  • Sitzplätze: 7
  • Maße: 5,217 m Länge, 1,956 m Breite, 1,823 m Höhe
  • Kofferraum: bis zu 2400 Liter (Sitze der zweiten Reihe eingeklappt und dritten Reihe im Boden versenkt)

Im Innenraum zeigt sich der Luxus. Dort sticht der serienmäßig verbaute MBUX Superscreen heraus, dessen Glasoberfläche sich über das gesamte Cockpit zieht. Der Bildschirm hat drei rund 30 Zentimeter große Displays. Ähnlich große Displays sind – wenige Monate nach der Markteinführung im Herbst – auch für die Mitfahrer auf den Rücksitzen erhältlich.

Ein Blick in den neuen GLS: So sieht das Cockpit mit dem Superscreen aus. Foto: Mercedes-Benz AG

Die passenden Fernsteuerungen gibt es im Fondkomfort-Paket Plus. Mit diesem könne sich der GLS in ein mobiles Büro verwandeln – oder in einen Ort zur Erholung, so heißt es. Sitze mit Massagefunktion, elektrische Sonnenrollos und mehr zählt Mercedes als Features auf.

Auch Mercedes GLS ist künftig mit MB.OS unterwegs

Serienmäßig befindet sich dagegen von nun an ein Panorama-Schiebedach im GLS, dessen Fahrer laut Mercedes auf zehn Außenkameras sowie bis zu fünf Radar- und zwölf Ultraschallsensoren setzen kann. Das neue SUV-Flaggschiff der Marke ist mit dem KI-basierten Betriebssystem MB.OS unterwegs, das erstmals beim neuen CLA zum Einsatz kam und auch schon im neuen elektrischen GLC integriert ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Mercedes und Porsche im Vergleich: Absatzduell spitzt sich zu: Mercedes überholt Porsche im Luxussegment

Mercedes und Porsche im Vergleich Absatzduell spitzt sich zu: Mercedes überholt Porsche im Luxussegment

Für die starke Ausrichtung auf Luxusautos ist Mercedes heftig kritisiert worden. Doch das Luxussegment verkauft sich derzeit besser als alle Modelle von Porsche zusammen.

Den GLS gibt es in allen vier Antriebsvarianten mit Allradantrieb – dafür steht 4MATIC. Neben den Sechszylinder-Dieselmodellen 350d 4MATIC und 450d 4MATIC stehen noch der 450 4MATIC als Sechszylinder-Benziner und der 580 4MATIC zur Auswahl. Letzterer sticht als V8-Spitzenmodell heraus, unter anderem bei seinem Leistungsvermögen (537 PS). Die Verkaufsfreigabe für diese Variante, die Mercedes bei anderen Modellen gestrichen hat, steht laut dem Autohersteller im Sommer an. Für die drei anderen Varianten starte sie im zweiten Quartal.

Mercedes: Markteinführung des GLS und GLE im Herbst

In Europa und den USA steht die Markteinführung des GLS laut Mercedes dann im Herbst an. Zu den GLS-Preisen äußert sich der Autobauer bislang noch nicht.

Dasselbe gilt bezüglich des GLE, dessen aktuelle Generation der Autobauer ebenfalls nochmal erneuert hat und der auch im Herbst auf den Markt kommen soll. Das Fahrzeug präsentiert Mercedes als Coupé und als SUV. Zudem stellt der Hersteller die neuen AMG-Modelle des GLE vor.

Hinweis: Die Reise für diese Recherche wurde von Mercedes-Benz finanziert. Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt unserer Berichterstattung.

Weitere Themen

Stuttgarter Autohersteller: Sterne über Sterne – das ist der neue Mercedes GLE

Stuttgarter Autohersteller Sterne über Sterne – das ist der neue Mercedes GLE

Mercedes-Benz stellt seinen neuen GLE vor. Was sich am Design des SUV getan hat, welche Varianten es gibt und wann die neuen Modelle auf den Markt kommen.
Von Rouven Spindler
Flex-Optionen im Reisebüro: „Wie an der Börse – jeden Tag andere Preise“

Flex-Optionen & Co. „Wie an der Börse – jeden Tag andere Preise im Reisebüro“

Trotz aller Widrigkeiten am Persischen Golf buchen die Deutschen weiterhin tapfer ihren Urlaub. Fundierte Beratung und Umbuchungsmöglichkeiten gewinnen aber an Bedeutung.
Von Michael Maier
Gegen BMW, Apple, Nike und Co.: Bosch gewinnt Arbeitgeber-Ranking – wo liegen Mercedes und Porsche?

Gegen BMW, Apple, Nike und Co. Bosch gewinnt Arbeitgeber-Ranking – wo liegen Mercedes und Porsche?

Einer Umfrage zufolge hat Bosch als Arbeitgeber bei den 18- bis 30-Jährigen das beste Ansehen. Von den Stuttgarter Autobauern Mercedes und Porsche taucht einer in den Top Ten auf.
Von Rouven Spindler
Die Rheinmetall-Aktie fällt trotz positiver Analystenbewertungen und neuer Großaufträge. Erfahren Sie, welche Faktoren den Kurs belasten.

Empörung & Margendruck Rheinmetall-Aktie um 10 % gefallen - Die Hintergründe

Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Tagen einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet. Trotz positiver Analystenbewertungen und neuer Großaufträge bleibt der Kurs unter Druck. Doch was sind die Gründe für diesen Abwärtstrend?
Von Matthias Kemter
Biografie über Wolfgang Grupp: Das steht im Kapitel über den Suizidversuch

Biografie über Wolfgang Grupp „Wie Elisabeth Grupp ihren Mann rettete“ – das Kapitel über den Suizidversuch

Der Suizidversuch von Trigema-Legende Wolfgang Grupp hat viele Menschen bewegt. Warum er auch Thema in Grupps autorisierter Biografie ist.
Von Imelda Flaig
Biografie über Wolfgang Grupp: Erfolg und der Kampf ums Loslassen – Wolfgang Grupp spricht so offen wie selten

Biografie über Wolfgang Grupp Erfolg und der Kampf ums Loslassen – Wolfgang Grupp spricht so offen wie selten

Ein Leben für die Firma – und dann? Wolfgang Grupp, Deutschlands bekanntester Textilunternehmer, stürzte nach der Firmenübergabe in eine tiefe Krise. Das ist seine Geschichte.
Von Imelda Flaig
Nahost-Konflikt beunruhigt Urlauber: Tui stockt Flüge auf: „Aktuell verlagert sich die Nachfrage spürbar“

Nahost-Konflikt beunruhigt Urlauber Tui stockt Flüge auf: „Aktuell verlagert sich die Nachfrage spürbar“

Türkei und Ägypten bleiben gefragt, doch die Nachfrage verschiebt sich. Tui reagiert mit Zusatzflügen nach Mallorca und Griechenland. Was Urlauber wissen müssen.
Von Jonas Schöll
Diskussion um teure Schokohasen: Produzent: Schoko-Weihnachtsmänner dürften günstiger werden

Diskussion um teure Schokohasen Produzent: Schoko-Weihnachtsmänner dürften günstiger werden

Der Chef des Süßigkeitenherstellers Gubor in Dettingen/Teck erklärt, weshalb günstige Kakaopreise dieses Ostern nicht durchschlagen und was Weihnachten anders werden könnte.
Von Alexander Ikrat
SAP, Mercedes, Porsche: Top-Manager im Südwesten: Wer verdient wie viel?

SAP, Mercedes, Porsche Top-Manager im Südwesten: Wer verdient wie viel?

Die Millionen-Gehälter der Top-Manager im Südwesten unterscheiden sich stark. Wer musste 2025 Federn lassen? Und wer verdiente mehr? Ein Überblick.
Trotz gesunkener Kosten für Kakao: „Teurer als Filet“ – Hohe Preise bei Schokohasen ärgern Verbraucher

Trotz gesunkener Kosten für Kakao „Teurer als Filet“ – Hohe Preise bei Schokohasen ärgern Verbraucher

Der Preis von Schoko-Osterhasen ist nach einem Preisvergleich der Verbraucherzentrale teilweise um bis zu 29 Prozent angestiegen. Gleichzeitig kommt es zur Rabattschlacht.
Von Alexander Ikrat
Weitere Artikel zu Mercedes-Benz Stuttgart SUV Automobile Video
 
 