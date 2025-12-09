Taxis spielten bei Mercedes zuletzt nur eine Nebenrolle - wenn überhaupt. Nun bringen die Schwaben ein Robotaxi auf die Straße, zuerst in Abu Dhabi. Dabei soll es aber nicht bleiben.
09.12.2025 - 13:12 Uhr
Mercedes-Benz steigt in das Geschäft mit Robotaxis ein. Der Autohersteller kündigte gemeinem mit dem chinesischen Softwarepartner Momenta einen fahrerlosen Shuttle-Service auf Basis der neuen S‑Klasse an. Erste Testfahrzeuge sollen in Kürze in Abu Dhabi unterwegs sein, teilte das Dax-Unternehmen aus Stuttgart mit. Betrieben werde die künftige Robotaxi-Flotte dort vom lokalen Mobilitätsanbieter Lumo.